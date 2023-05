Riconoscimenti: Forum, selezionati i 15 volumi che si contenderanno l’ingresso nella sestina del Premio letterario “Pontremoli – Città del Libro e della Famiglia”

Proseguono i lavori per la seconda edizione del Premio letterario “Pontremoli – Città del Libro e della Famiglia”, nato su iniziativa del Forum delle associazioni familiari e del Comune di Pontremoli, in collaborazione con la Fondazione “Città del Libro”. Sono arrivate oltre 50 segnalazioni da associazioni, lettori e reti di famiglie, che hanno messo in atto, partendo dal basso, un lavoro capillare, indicando testi nei quali hanno visto proiettate le loro esperienze concrete e reali di vita familiare quotidiana, ma a contendersi l’ingresso alla sestina finale, come da regolamento, saranno i 15 selezionati dal Comitato organizzatore, rende noto oggi il Forum nazionale delle associazioni familiari.

Si tratta di “Lascia splendere la tua meraviglia (Lettera ai nostri figli e a ogni bambino)” di Mickol Lopez e Daniele Marzano (Fabbri editore); “Giove ionico (Storie tra sismi e amori)” di Nunzio Primavera (Edizioni Pendragon); “L’uomo che guardava la montagna” di Massimo Calvi (Edizioni San Paolo); “La stanza del buio” di Daniela Rabia (Luigi Pellegrini editore); “Il paradiso è un posto con un vermentino in frigo (e altre cose che si avvicinano alla felicità)” di Roberto Botturi (Edizioni Infinito); “Bem-Vindos (Diario dal Mozambico)” di Daniela Zuccolin (Edizioni Infinito); “Vynnyki Bazar” di Massimiliano Alberti (Edizioni Infinito); “Bisognerebbe avvisarli” di Jole Bevilacqua (Morellini Edizioni); “Solo l’amore” di Alessandro Cariotti (Tau Editrice); “Le città galleggianti” di Annarita Stella Petrino (Tabula Fati); “Una piccola pace” di Mattia Signorini (Feltrinelli); “Io, mio padre e le formiche” di Rosella Pastorino (Salani); “Un banale anno scolastico (Il diario di Melania)” di Daniele Cunial (Piazza Editore); “Un nido di nebbia” di Andrea Voglino e Arice Vittori (Edizioni Tunuè); “La vita accade” di Alberto Pellai (Mondadori).

“L’obiettivo della selezione è contribuire alla valorizzazione di opere che sviluppino una narrazione della famiglia quale luogo privilegiato di crescita, di formazione, di incontro e arricchimento tra diverse generazioni, di salvaguardia e trasmissione dei valori, in una dimensione che sappia coniugare letteratura, cultura e sociale”, sostengono gli organizzatori in una nota.

Il vincitore sarà proclamato sabato 1° luglio, in piazza della Repubblica a Pontremoli (Ms). Tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione alla seconda edizione del Premio sono pubblicate sulla pagina Fb del Premio; sul sito del Forum delle associazioni familiari; sul sito del Comune di Pontremoli.