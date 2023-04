San Francesco da Paola: il programma delle celebrazioni per la festa tocca tutta la Calabria

Si terranno dal primo al 4 maggio i festeggiamenti regionali in onore di San Francesco da Paola. A dare notizia del programma, con un comunicato stampa, i frati minimi. Il 1° maggio, alle 11.30, nel ricordo della canonizzazione di San Francesco, sarà celebrata, presso il Santuario, la messa solenne presieduta da mons. Giovanni Checchinato, arcivescovo di Cosenza-Bisignano. Il 2 maggio, nel ricordo del patronato sulla regione Calabria, il simulacro del santo farà visita, alle 10, all’ospedale “San Francesco” di Paola, dove sarà accolto e celebrata la messa. Alle 16, presso la chiesa grande del Santuario, si terrà l’accoglienza dei Sindaci e delle municipalità. A seguire, la benedizione di una statua bronzea di S. Francesco, opera del maestro Antonio Caruso. Per le 17 è prevista l’offerta dell’olio votivo da parte dei Sindaci di Zagarise (Cz), Bocchigliero (Cs) e Brancaleone (Rc). Alle 17.30, si terrà la messa, presieduta dal correttore generale dei Minimi, padre Gregorio Colatorti. Successivamente si terrà l’accensione della Lampada votiva da parte di Roberto Occhiuto, presidente della Regione.

Mercoledì 3 maggio, patronato sulla gente di mare italiana, sancito da Papa Giovanni XXIII nel 1962, avverrà il trasferimento del simulacro di San Francesco presso la casa circondariale dove sarà celebrata la messa alle 10. Nel pomeriggio, alle 15.45, è previsto il trasferimento del Sacro Mantello verso il Porto di Cetraro (Cs) dove sarà officiata la messa. Al termine, imbarco da Cetraro e corteo sulle acque fino all’arenile di Paola dove giungerà alle 18.30; lì si terrà la benedizione del mare, il lancio della corona di alloro in onore dei caduti del maree lo snodo del corteo fino in piazza IV Novembre, dove si assisterà al tradizionale panegirico e messaggio di pace a cura del card. Francesco Montenegro, arcivescovo emerito di Agrigento. Infine, la processione riprenderà fino alla chiesa di Montevergine, dove si terrà la venerazione del Sacro Mantello e la veglia di preghiera fino alle 23.30. Giovedì 4 maggio, nel giorno dedicato al Patronato sulla Città di Paola, sottoscritto nel 1938, alle 9.30, si terrà il solenne pontificale presieduto dal card. Francesco Montenegro, alla presenza dell’episcopato calabrese. Alle 11, è previsto l’inizio della processione del simulacro del Santo. Alle 12 in piazza Pizzini si assisterà alla tradizionale consegna delle chiavi della città al santo da parte del sindaco di Paola, Giovanni Politano. La processione proseguirà fino a fare ritorno al santuario, dove si terrà il Te Deum di ringraziamento.