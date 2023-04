Kosovo: i militari italiani donano un impianto fotovoltaico al centro sanitario di Helez Han

(foto Ministero della Difesa)

Negli scorsi giorni il Rcw-Regional command west di Kfor, su base 9° Reggimento alpini Taurinense, ha effettuato una donazione alla struttura ospedaliera di Hel Hezan in Kosovo, consistente in un sistema di pannelli solari per la produzione e successiva autonomia energetica. Il contingente italiano in missione in Kosovo è responsabile dell’area dove sussiste la struttura sanitaria destinataria della donazione, che ha lo scopo di incrementare la capacità di fornire servizi essenziali alla popolazione e rendere l’ambiente più salubre grazie all’azzeramento delle emissioni. Durante la cerimonia di consegna assieme ai rappresentanti delle istituzioni locali e sanitarie, il colonnello Mario Bozzi, comandante di Rcw, ha espresso il pieno supporto al settore sanitario da parte delle Unità di Kfor, si legge sul sito del ministero della Difesa, evidenziando che la realizzazione dell’impianto, servirà per generare energia elettrica pulita e dare la possibilità di indirizzare i fondi all’ospedale per l’acquisto di medicinali e strumentazione sanitaria. L’attività rientra nel programma di Cimic-Cooperazione civile e militare del contingente italiano del Rcw di Kfor, ed è finalizzata all’incremento degli standard qualitativi sanitari del Kosovo occidentale.