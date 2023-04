Primo maggio: Cremona, celebrazione diocesana per la festa dei lavoratori alla “Imbal Carton” di Piadena Drizzona

Sarà ospitata lunedì 1 maggio dall’azienda “Imbal Carton” di Piadena Drizzona la celebrazione diocesana promossa dalla Pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Cremona in occasione della Festa dei lavoratori Momento culmine sarà la messa che il vescovo Antonio Napolioni presiederà alle 10 all’interno dello stabilimento di via della Libertà 103. La diocesi spiega in una nota che ogni anno l’evento è ospitato in una delle realtà produttive del territorio. Per il 2023 sarà valorizzata l’area tra il Casalasco e il Mantovano grazie alla disponibilità della “Imbal Carton”, che da oltre 50 anni opera nel settore degli imballaggi in cartone ondulato con 10 linee produttive e oltre 130 dipendenti divisi in due stabilimenti. “Sono state invitate – spiega Eugenio Bignardi, incaricato diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro – le autorità del territorio, i sindacati e le rappresentanze del settore economico e imprenditoriale, con una particolare attenzione alle realtà che stanno vivendo momenti di difficoltà e crisi, come la ex Bertarini di Sesto Cremonese, chiusa lo scorso gennaio con il licenziamento di 54 operai. C’è da dire che il mondo imprenditoriale cremonese si è messo in moto per cercare di riassorbire il prima possibile queste realtà, tentando di re-inserire nel mondo del lavoro le persone che hanno subito gli effetti di questa crisi”. Sempre nell’ambito della Festa dei lavoratori, venerdì 28 aprile, alle 21, nel teatro dell’oratorio di Piadena, due studentesse universitarie – Anastasia Lanzanova e Laura Bottura – presenteranno le proprie tesi di laurea elaborate sui temi del lavoro: in particolare la contrattazione collettiva, il salario minimo e i licenziamenti discriminatori. La serata è promossa dall’unità pastorale di Piadana, Drizzona e Vho in collaborazione con l’Ufficio diocesano di Pastorale sociale e del lavoro.