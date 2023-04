Pace: Pax Christi Italia alla “staffetta dell’umanità” del 7 maggio. Mons. Ricchiuti, “per ribadire il nostro impegno di pace, disarmo e per un cessate il fuoco immediato fra le parti”

Pax Christi Italia aderisce e partecipa alla “staffetta dell’umanità”, in programma domenica 7 maggio lungo i cinque percorsi che collegano fra loro tutta l’Italia attraverso 4000 chilometri di strade. “Già da più di un anno – afferma il presidente mons. Giovanni Ricchiuti, vescovo di Altamura, Gravina e Acquaviva delle fonti – Pax Christi fece un appello dal titolo: ‘Tacciano le armi!’. Dopo aver camminato sulle strade dell’Ucraina con la carovana “Stopthewarnow” e dopo aver denunciato più volte la follia della guerra anche ricordando il monito di Giovanni XXIII, impresso nell’enciclica Pacem in Terris del 1963 (“Bellum alienum est a ratione”) partecipiamo a questa iniziativa per ribadire il nostro impegno di pace, disarmo e per un cessate il fuoco immediato fra le parti”. “Facciamo nostre anche le parole di Papa Francesco”, prosegue il vescovo Ricchiuti, che il 24 marzo del 2022 disse: “La vera risposta alla guerra non sono altre armi, altre sanzioni, altre alleanze politico-militari, ma un’altra impostazione, un modo diverso di governare il mondo”. Pax Christi, nell’invitare i propri aderenti e punti pace ad attivarsi per questa “Staffetta dell’umanità”, auspica che sia “un’occasione per risvegliare le coscienze affinché si metta al centro l’umanità calpestata”. Con lo “stesso spirito”, Pax Christi sarà presente anche alla Marcia per la pace BergamoBrescia, in programma lo stesso giorno 7 maggio e alla Perugia-Assisi del 21 maggio. “Rifiutiamo la guerra, gridiamo la speranza!”, conclude la nota.