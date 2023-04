Papa in Ungheria: incontro “cordiale” con il metropolita Hilarion

(Foto Vatican Media/SIR)

Al termine degli appuntamenti del secondo giorno di viaggio in Ungheria, Papa Francesco ha ricevuto privatamente Hilarion, metropolita di Budapest e dell’Ungheria, già presidente del Dipartimento degli Affari Ecclesiastici Esterni del Patriarcato di Mosca. L’incontro di oggi, “dal tono cordiale” – riferisce la Santa Sede – è durato circa 20 minuti, alla presenza del nunzio Michael Wallace Banach, ed è avvenuto nella nunziatura di Budapest, dove Francesco risiede durante i tre giovani di viaggio in Ungheria. Francesco ha salutato il metropolita con un abbraccio e ha baciato la sua croce pettorale. Hilarion – riferisce il sito del metropolita di Budapest – ha raccontato al Papa la vita nella arcidiocesi ungherese del Patriarcato di Mosca, le sue attività sociali ed educative, i rapporti con la Chiesa cattolica e le altre confessioni cristiane. In dono ha consegnato a Francesco quattro volumi della monografia “Gesù Cristo. Vita e Insegnamento”, nella traduzione italiana.