Diocesi: Udine, in festa per l’ordinazione domenica 30 aprile di due nuovi diaconi permanenti

Stefano Barresi e Andrea Meneguzzi, dopo un impegnativo itinerario formativo e di vita cristiana, saranno ordinati domenica 30 aprile in Cattedrale dall’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato. Lo fa sapere l’arcidiocesi sottolineando che la storia locale del Diaconato permanente va avanti da oltre 40 anni: era, infatti, la Pentecoste del 1981, il 7 giugno, quando furono ordinati i primi sei diaconi. Oggi la comunità diaconale conta più di trenta componenti. Nel solco di questa lunga tradizione, domenica 30 aprile alle 17, in Cattedrale a Udine, presieduta dall’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, si terrà la solenne celebrazione con l’ordinazione di due nuovi diaconi. Si tratta di Stefano Barresi e Andrea Meneguzzi. Il primo – 54 anni, originario di San Vito al Tagliamento, sottoufficiale dell’esercito – presta attualmente servizio nelle parrocchie di Bertiolo, Virco e Pozzecco. Barresi vive a Biauzzo di Codroipo con la moglie Nadia, con cui è sposato da 25 anni, e le due figlie. Andrea Meneguzzi – 46 anni, originario di Rivignano, ingegnere meccatronico – è amministratore di una ditta che si occupa di mobili e di energie rinnovabili, insegna inoltre all’Istituto Bearzi di Udine. Dal 2005 vive con la moglie (con cui è sposato da 18 anni) e i due figli a Rivis di Sedegliano. Meneguzzi presta servizio nella sua Parrocchia, nella Collaborazione pastorale di Sedegliano e per la Forania, insieme alla moglie, segue i corsi per fidanzati di Codroipo.