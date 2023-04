Disabilità: Carpi, al via la XXV edizione del Festival internazionale delle Abilità differenti

“La casa, la strada, il villaggio” è lo slogan della XXV edizione del Festival internazionale delle Abilità differenti, tradizionale appuntamento promosso dalla Nazareno Cooperative Sociali, che prenderà il via sabato 6 maggio (ore 10), a Carpi alla presenza dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Carpi, Tamara Calzolari. Per l’occasione sarà inaugurata la mostra fotografica open-air “La casa la strada il villaggio” che proporrà vari scatti eseguiti nel corso di questi anni durante le tante rappresentazioni teatrali realizzate dagli utenti della Nazareno Cooperative. Dopo il simbolico taglio del nastro, si raggiungerà il sagrato della Cattedrale per assistere ad una breve esibizione della Compagnia di danza EgoMuto a cui seguirà la conferenza stampa di presentazione del programma del Festival a cura di Sergio Zini, Presidente Nazareno Cooperative, e di Stefano Malagoli, Responsabile Festival. Saranno presenti Irene Stracciati, coreografa della Compagnia EgoMuto (Nazareno), Francesco Messori, calciatore con una gamba sola, che, ancora giovanissimo ha fondato la Nazionale Italiana Amputati, Anastasia Zolotova, Direttrice della Organizzazione Non Governativa Emmaus, creata a Kharkiv (Ucraina) per l’accoglienza di disabili e orfani, Ong fuggita poi a Milano a causa della guerra.