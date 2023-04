Diocesi: Perugia, comunità diocesana in assemblea su “Profezia di una presenza”

La comunità diocesana di Perugia-Città della Pieve si ritroverà, il 26-27 maggio, presso l’Opera Don Guanella-Centro Sereni in Montebello, a vivere la sua Assemblea ecclesiale indetta dall’arcivescovo Ivan Maffeis, dal titolo: “Profezia di una presenza”. Sarà un’occasione, annuncia il vicario episcopale per la Pastorale, don Simone Pascarosa, “per riprendere il percorso insieme al nostro nuovo pastore e per discernere le ‘vie per il cammino della Chiesa nei prossimi anni’ (EG 1)”, iniziando da “quali debbano essere le priorità per la nostra diocesi e conseguentemente come ripensare il nostro essere Chiesa alla luce delle belle esperienze che lo Spirito Santo suscita ed ha suscitato nelle nostre comunità”. Ad aiutare con i loro interventi quanti prenderanno parte a questa due-giorni di discernimento ecclesiale, saranno Paola Bignardi, già presidente nazionale dell’Azione cattolica, pedagogista e studiosa di temi legati alla condizione dei laici cristiani nella società e nella Chiesa, e don Giovanni Zampa, teologo e biblista, vicario episcopale per la Pastorale della Diocesi di Foligno e coordinatore della Segreteria pastorale regionale della Ceu. All’Assemblea, i cui lavori si svolgeranno venerdì 26 (dalle ore 15 alle 19) e sabato 27 (dalle ore 9 alle 14), prenderanno parte tutti i fedeli che vorranno vivere l’esperienza assembleare insieme ai componenti dei Consigli Pastorale e Presbiterale diocesani, ai membri della Consulta diocesana delle aggregazioni laicali e ai due delegati per ciascuna delle 32 Unità pastorali dell’Archidiocesi di cui uno dovrà essere un giovane di età compresa tra i 20 e i 35 anni; delegati che vivono una concreta esperienza di Chiesa e che possano condividere in assemblea le esperienze più significative delle parrocchie. Per tutte le informazioni, consultare il sito internet diocesano al link: www.diocesi.perugia.it/assemblea2023