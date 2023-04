Eurobarometro: risultati di un sondaggio tra i giovani, “tirocini importante trampolino di lancio per il mercato del lavoro”

Un nuovo sondaggio Eurobarometro pubblicato oggi mostra che “i tirocini sono un importante trampolino di lancio per i giovani nel mercato del lavoro”. Quattro giovani su cinque (78%) intervistati hanno svolto almeno un tirocinio e per uno su cinque (19%) la prima esperienza lavorativa è stata un tirocinio. Sette persone su dieci (68%) hanno trovato lavoro dopo un tirocinio, con più della metà che ha firmato un contratto con lo stesso datore di lavoro, secondo i dati, diffusi da Eurobarometro. “Una netta maggioranza dei giovani europei (76%) che hanno partecipato al sondaggio concorda nel complesso di aver appreso cose utili professionalmente durante il loro tirocinio”. Il 58% degli intervistati ha anche affermato che il proprio fornitore di tirocinio, o un’altra organizzazione coinvolta, li ha supportati durante la ricerca di un lavoro. L’apprendimento e il sostegno si riflettono nel fatto che la stragrande maggioranza dei giovani europei era occupata (68%) o ha proseguito gli studi (18%) sei mesi dopo l’ultimo tirocinio, mentre solo il 6% era disoccupato. Il 39% degli intervistati ha continuato a lavorare per lo stesso datore di lavoro, con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato; il 26% ha trovato lavoro presso altro datore di lavoro (contratto fisso o indeterminato); il 4% è diventato un lavoratore autonomo.

L’indagine mostra inoltre che più della metà (55%) dei giovani europei che svolgono tirocini ha ricevuto un compenso finanziario, “il che mostra un aumento rispetto al 40% dell’indagine del 2013. Nel 70% di questi casi, il datore di lavoro ha pagato lo stipendio o un’altra compensazione finanziaria. Il 61% degli intervistati ha dichiarato di aver avuto pieno (33%) o parziale (28%) accesso alla protezione sociale durante il tirocinio”.

La quota di giovani europei che svolgono tirocini in un altro Paese è in aumento, mostra il sondaggio: più di un intervistato su cinque (21%) ha dichiarato di aver svolto almeno un tirocinio in un altro Paese dell’Ue. Questo rispetto al 9% nel 2013.

Il Flash Eurobarometro ha esaminato la percezione dei giovani in merito alla loro integrazione nel mercato del lavoro, con particolare attenzione ai tirocini. Tra il 15 e il 24 marzo 2023, sono state intervistate online 26.334 persone di età compresa tra 18 e 35 anni provenienti da tutti gli Stati membri dell’Ue. Il sondaggio precedente sullo stesso tema era stato svolto esattamente dieci anni or sono.