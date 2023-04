Diocesi: Bologna, domenica al santuario del Corpus Domini il card. Zuppi presiederà la messa con il saluto e il ringraziamento alle Clarisse

Il cardinale arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi, presiederà domenica 30 aprile, alle 18.30 nel santuario del Corpus Domini, una celebrazione eucaristica con il saluto e il ringraziamento dell’arcidiocesi alle Clarisse che lasceranno la comunità del monastero del Corpus Domini. “La Federazione delle sorelle Clarisse di Veneto ed Emilia-Romagna – viene spiegato in una nota dell’arcidiocesi – ha reso noto che la dolorosa scelta della sospensione del monastero bolognese del Corpus Domini si è resa necessaria causa la progressiva riduzione del numero delle sorelle. Attualmente, nell’antico monastero fondato da santa Caterina de’ Vigri nel XV secolo, sono presenti solo quattro Clarisse, che al più presto saranno accolte da altre comunità”. “Non si interromperà la possibilità di rendere omaggio a santa Caterina e di pregare presso il suo corpo incorrotto”, precisano dall’arcidiocesi, sottolineando che “resterà infatti garantito, durante l’anno, l’accesso alla cappella della santa e alla chiesa del Corpus Domini, dove svolgono il loro servizio i Missionari Identes e così continueranno le celebrazioni”. La Chiesa di Bologna e il cardinale arcivescovo ringraziano la comunità “che con fedeltà ha alimentato la città e la diocesi con la preghiera e la testimonianza, svolgendo un prezioso servizio che lungo i secoli ha fatto crescere nella fede generazioni di credenti”.

“La testimonianza di una vita consacrata fedele alla propria vocazione anche in questo momento così difficile – ha affermato suor Chiara Cavazza, direttrice dell’Ufficio diocesano per la Vita consacrata – continua ad essere un esempio. Siamo vicine alla comunità e siamo certi che il carisma della santa e i suoi tanti doni spirituali continueranno a fiorire nella nostra comunità diocesana, anche se momentaneamente con altre forme”.