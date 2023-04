Diocesi: Padova, il 2 maggio veglia diocesana per il lavoro presieduta dal vescovo mons. Cipolla

Martedì 2 maggio alle ore 18.45 negli spazi della Società Agricola Impresa Sociale Il Brolo di Teolo (Padova), in via IV novembre 40, si terrà la veglia diocesana per il lavoro presieduta dal vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla. A tema, quest’anno, la vulnerabilità, da qui il titolo “Insieme”. Ai saluti del presidente della cooperativa sociale Idee Verdi, Marco Cavinato e del sindaco di Teolo Valentino Turetta, seguirà il momento di preghiera, che sottolineerà la preziosità e unicità di ciascuno anche attraverso i linguaggi artistici. Ci saranno anche testimonianze di imprenditori e lavoratori, la partecipazione di Danceability (proposto dalla Cooperativa Sociale Nuova Idea) e dell’autore Guido Marangoni. La veglia è l’appuntamento tradizionale organizzato dalla Pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Padova insieme alle associazioni datoriali e ai sindacati a ridosso della Festa del lavoro del primo maggio. “Ignorare la vulnerabilità – commenta suor Francesca Fiorese, direttrice della Pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Padova – ci fa costruire sistemi economici e processi aziendali insostenibili che rendono tutti vulnerabili, lavoratori e aziende stesse. Quando invece si accoglie la fragilità costitutiva della nostra esistenza, muta l’atteggiamento e quella che chiamiamo inclusione non è solo un vincolo normativo da adempiere, ma l’occasione di rendere il lavoro più vero e sostenibile per tutti”. Suor Fiorese ricorda che “quando parliamo di persone vulnerabili non ci si riferisce solo a categorie specifiche di persone svantaggiate, ma sono compresi anche ‘i giovani per la difficoltà di accesso al lavoro, le donne rispetto alle occupazione familiari e genitoriali, ma anche tutte le persone che mancano di requisiti per accedere al lavoro'”. Al termine ci sarà un brindisi offerto da Campagna Amica di Coldiretti Padova e dalla cooperativa sociale Germoglio.