Diocesi: Nocera Inferiore-Sarno, domenica 30 aprile il vescovo Giudice tiene il “Discorso alla Città”

Domenica 30 aprile ritorna il “Discorso alla Città”, intervento che il vescovo di Nocera Inferiore-Sarno, mons. mons. Giuseppe Giudice, tiene in apertura del novenario in onore di san Prisco, patrono della diocesi e della città di Nocera Inferiore.

L’appuntamento è alle ore 20 nella cattedrale di Nocera Inferiore. Il tema scelto per l’edizione 2023 è “…in una città chiamata Nazareth (Mt 2, 23): la profezia del quotidiano”.

“Una riflessione che vuole aiutare a cogliere le risorse e la bellezza del quotidiano, dell’ordinario, del giorno per giorno, a cui sempre basta la sua pena e la sua gioia”, spiega una nota della diocesi. Il “Discorso” che il vescovo rivolge alla città, la Terra dell’Agro, “vuole servire ad allargare l’intelligenza e il cuore di tutti e donare una parola profetica che possa accompagnare il cammino del popolo che vive e anima questo territorio”, prosegue la nota.

All’incontro sono state invitate le istituzioni civili e militari che operano nei comuni del territorio diocesano, le associazioni ecclesiali e laicali, quanti sono impegnati nelle attività di servizio e promozione della società civile, l’intera comunità diocesana.

La pronuncia del “Discorso” sarà inframezzata dagli interventi musicali della corale “San Biagio Vescovo e Martire” di San Marzano sul Sarno.