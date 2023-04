Diocesi: Massa Carrara, domenica a Pontremoli un incontro in vista della Gmg di Lisbona e una veglia di preghiera per le vocazioni

Domenica 30 aprile a Pontremoli è previsto un incontro in preparazione alla Giornata mondiale della gioventù, in calendario dal 1° al 6 agosto a Lisbona. Infatti, guidati dal vescovo Mario Vaccari, 60 giovani della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli parteciperanno all’incontro mondiale dal tema “Maria si alzò e andò in fretta” (Lc 1, 39). Presso i locali del Seminario ci saranno gli arrivi dei partecipanti alla Gmg alle ore 17, mentre alle 18 ci sarà uno spazio per conoscere cosa sia una Giornata mondiale della gioventù e per raccogliere informazioni utili per coloro che parteciperanno.

Alle ore 19.30 invece presso il Convento dei Cappuccini ci sarà la cena condivisa insieme e alle ore 21 una veglia di preghiera, presieduta dal vescovo Vaccari, in occasione della Giornata mondiale delle vocazioni, che si celebra proprio nella domenica 30 aprile.

La veglia di preghiera sarà sul tema della 60ª Giornata mondiale delle vocazioni, intitolata “Un meraviglioso poliedro”, per sottolineare la diversità dei carismi e dei ministeri nell’ambito dell’unica vocazione che il Signore rivolge a ciascuno, ed è aperta a tutti.