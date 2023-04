Papa in Ungheria: il programma della seconda giornata

Il primo momento pubblico della seconda giornata del Papa in Ungheria, dopo l’incontro privato con i bambini dell’Istituto “Beato Laszlo Batthyany-Strattamann” per ciechi, si svolge a Budapest nella Chiesa di Sant’Elisabetta d’Ungheria, in piazza delle Rose, nello storico quartiere ebraico della città, dove alle 10.15 si svolge l’incontro con i poveri e con i rifugiati, occasione per il terzo discorso del Papa, che sarà accolto dal presidente della Caritas ungherese e dal parroco e ascolterà la testimonianza di una famiglia greco-cattolica e di una famiglia di rifugiati. Alle 11.30 la visita alla comunità greco-cattolica, nella chiesa Protezione Madre di Dio, sempre in piazza delle Rose. Alle 12 il trasferimento in nunziatura. Nel pomeriggio, alle 15.50, il Papa si recherà alla Papp László Budapest Sportaréna, il più grande stadio di Budapest, che può contenere 12.500 persone, dove Francesco terrà il suo quarto discorso. Alle 17.30 il rientro in nunziatura, per l’incontro privato con i membri della Compagnia di Gesù.