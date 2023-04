Diocesi: Adria-Rovigo, martedì 2 maggio a Borsea l’inaugurazione del progetto di inclusione sociale “Accolgo”

Da qualche tempo la diocesi di Adria-Rovigo, tramite la Caritas diocesana e il contributo della Fondazione Cariparo, sta lavorando ad una iniziativa di accoglienza e di inclusione di persone in difficoltà abitativa, coinvolgendo alcune comunità parrocchiali in cui sono disponibili degli spazi residenziali. È dal mese di aprile del 2022 che le Parrocchie di Borsea e di Sant’Apollinare stanno vivendo e condividendo l’esperienza di “Accolgo”, il progetto diocesano di accoglienza che mira a offrire un percorso di accompagnamento della persona al reinserimento sociale e, allo stesso tempo, vuole essere strumento di animazione della comunità cristiana. Dopo questo primo anno di assestamento il progetto è finalmente pronto ad essere presentato. L’inaugurazione si terrà martedì 2 maggio alle ore 17 presso la Parrocchia di Borsea, in via Savonarola, 129 alla presenza del vescovo Pierantonio Pavanello.