Migranti: ResQ, il 3 maggio serata-evento dedicata alle storie di chi parte e di chi salva vite

“Di mare in peggio. La Libia, i decreti e altri incubi” è il titolo della serata-evento organizzata da ResQ People Saving People e dedicata alle storie di chi parte e di chi sta nel Mediterraneo a salvare vite umane, che si terrà mercoledì 3 maggio alle ore 21 al Teatro dal Verme di Milano. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione Veronica Sacchi e con la media partnership di Fanpage.it. “Abbiamo ideato questa serata perché pensiamo sia importante continuare a parlare di soccorso in mare e di accoglienza, soprattutto in un momento storico in cui l’attività delle organizzazioni umanitarie viene costantemente criminalizzata e ostacolata”, afferma Luciano Scalettari, Presidente di ResQ People Saving People. La serata, condotta da Sara Zambotti e Saverio Tommasi, vedrà alternarsi sul palco momenti di contenuto, testimonianza e riflessione grazie alla partecipazione di tanti amici speciali di ResQ: tra gli altri saranno presenti Lella Costa, Giovanni Storti, Andrea Colamedici, Annagaia Marchioro, Cristina Cattaneo, Caterina Bonvicini, Cecilia Strada, Massimo Cirri e il presidente onorario di ResQ Gherardo Colombo. La musica della Casa del Vento accompagnerà l’evento.

“Quella del 3 maggio sarà un’occasione per dire, ancora una volta, che ‘salvare una vita è sempre una buona idea’, che è necessario e doveroso soccorrere chi è in pericolo in mare. Sarà inoltre un’opportunità importante per incontrare i tanti cittadini e cittadine che in questi anni hanno creduto e sostenuto il nostro progetto, ma anche per conoscere tante altre persone che come noi sono convinte che nessuno può essere lasciato morire nel Mediterraneo”, conclude Scalettari. All’evento saranno presenti anche i tanti volontari, gli “equipaggi di terra” e lo staff di ResQ. Per partecipare è necessario effettuare la prenotazione al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-di-mare-in-peggio-la-libia-i-decreti-e-altriincubi-609271105277?aff=efbevent È gradita una donazione (se possibile almeno di 10 euro).