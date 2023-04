Primo maggio: Viareggio, veglia di preghiera presieduta da mons. Giulietti nella chiesa di Bicchio su “Giovani e lavoro per nutrire la speranza”

“In un delicato momento storico, quale quello che stiamo vivendo, l’attenzione al lavoro non può che inserirsi nella più ampia ricerca della dignità di ogni persona. Su questo tutti i soggetti pubblici e privati possono e debbono interrogarsi, in vista di una costruzione del bene comune che faccia crescere davvero una sensibilità collettiva, in particolare nei confronti delle nuove generazioni”. Con questo spirito, lunedì 1 maggio l’Ufficio per la pastorale sociale della diocesi di Lucca invita a partecipare a una veglia diocesana di preghiera intitolata “Giovani e lavoro per nutrire la speranza”. Sarà celebrata alle ore 21 nella chiesa della Natività di Bicchio (Viareggio) e sarà presieduta dall’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti.