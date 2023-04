Esorcismi: online la terza puntata del documentario della Conferenza episcopale siciliana su “Il diavolo, il grande sconfitto”

Il rito degli esorcismi, con la parola di Dio e la preghiera, con le sue formule e i suoi segni, è al centro della terza puntata del documentario offerto dalla Conferenza episcopale siciliana su “Il diavolo, il grande sconfitto”. Ad approfondire il tema, con le domande di Chiara Ippolito, dell’Ufficio stampa della CESi, è fra Tonino Bono, esorcista dell’arcidiocesi di Messina – Lipari – Santa Lucia del Mela. Diversi i temi trattati nel corso della puntata dal titolo “Nel nome di Gesù”: la centralità della Parola di Dio, l’importanza del battesimo e la forza dello Spirito che soffia attraverso la Chiesa, e ancora la necessità dell’adesione alla fede da parte della persona vittima dell’azione del demonio. Col carico dei suoi quasi trent’anni di esperienza diretta, fra Tonino Bono dice anche dell’umiltà necessaria all’esorcista, “il quale – spiega il frate – partecipa all’unico esorcistato che è quello di Cristo, come partecipa al suo sacerdozio”. La quarta e penultima puntata sarà online sabato prossimo: proporrà una testimonianza di una donna liberata per l’intervento della Beata Vergine Maria. Tutte le puntate de “Il diavolo, il grande sconfitto” possono essere riprodotte dalle emittenti televisive e radiofoniche, sul digitale e online. Per condividere il progetto basta rivolgersi all’Ufficio stampa della Conferenza episcopale siciliana, rintracciabile attraverso i contatti riportati nell’apposita sezione del sito www.chiesedisicilia.org.