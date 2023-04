Primo maggio: Fano, lunedì messa con mons. Trasarti e presentazione del messaggio dei vescovi italiani

In occasione della memoria di San Giuseppe artigiano, lunedì 1° maggio, il vescovo di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, mons. Armando Trasarti, presiederà una messa nella chiesa di Villa Bassa al Prelato. Al termine della celebrazione eucaristica, in programma alle 10.30, mons. Ugo Ughi presenterà il messaggio “Giovani e lavoro per nutrire la speranza” che i vescovi italiani hanno scritto per la Festa dei lavoratori di quest’anno

Per approfondire i contenuti del documento, venerdì 5 maggio è previsto un ulteriore momento di confronto e di riflessione con le testimonianze di alcuni giovani che evidenzieranno le problematiche legate all’ingresso nel mondo del lavoro da parte delle nuove generazioni; l’iniziativa sarà ospitata dalle 18.30 a Casa Giovani.

Entrambi gli appuntamenti sono organizzati dall’Ufficio pastorale per i problemi sociali e del lavoro, in collaborazione con Azione Cattolica, Acli, Cisl e Ucid.