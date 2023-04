Sacre Scritture: Treviso, Festival biblico “Genesi 1-11″. Per la “diffusione della Parola di Dio oltre gli spazi ecclesiali”

Si apre giovedì 4 maggio la quarta edizione del Festival biblico a Treviso. “Un’iniziativa che è cresciuta negli anni, soprattutto nel coinvolgimento e nella capacità di fare rete tra soggetti diversi”, affermano i promotori. Il Festival biblico “vuole favorire la diffusione delle Sacre Scritture al di fuori degli spazi ecclesiali, attraverso la molteplicità di linguaggi e forme espressive che i format artistici, i dialoghi e il confronto con le diverse realtà culturali e religiose offrono, in una sorta di agorà dove il confronto è libero e creativo”. Dopo aver affrontato l’anno scorso il libro dell’Apocalisse, quest’anno si torna “al principio”, alla creazione, con il primo libro della Bibbia. Il titolo scelto per l’edizione 2023, infatti, è “Genesi 1-11”. La serata inaugurale, giovedì 4 maggio, vedrà la Lectio magistralis di Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio che, in dialogo con il vescovo Michele Tomasi, rifletterà sulla “Pacem in terris: dopo 60 anni è ancora un sogno possibile?”. Questo appuntamento, come altri del Festival, è curato in collaborazione con Fondazione Imago Mundi e si inserisce nell’ambito della mostra “La guerra è finita! La pace non è ancora iniziata” in corso alle Gallerie delle Prigioni di Treviso.