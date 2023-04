“Insieme, in cammino per la pace”. Ritorna l’iniziativa del pellegrinaggio a piedi al santuario della Madonna del Pilastrello di Lendinara, nella diocesi di Adria-Rovigo. La data è il 1° maggio: il ritrovo e la partenza sono previsti alle ore 6 da Rovigo, nella parrocchia di S. Pio X, dove è prevista la benedizione del vescovo di Adria-Rovigo, mons. Pierantonio Pavanello; poi la partenza. Alle ore 12, in santuario, la messa presieduta dal vescovo.