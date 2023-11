Unitalsi Lombardia: Peregrinatio Mariae, nel mese di novembre la statua della Madonna di Lourdes in diverse località della regione

“Sarà la Madonna, a compiere un pellegrinaggio verso noi, permettendo a quanti non possono recarsi a Lourdes di raccogliersi in preghiera davanti a una copia esatta della statua della Madonna, la stessa che viene venerata nella grotta di Massabielle”. A comunicarlo è Luciano Pivetti, presidente Regionale Unitalsi. La statua arriverà da Lourdes In Lombardia, dopo un itinerario che la sta conducendo in diverse regioni italiane. La statua dell’Immacolata, arriverà a Cittadella di Mantova, venerdì 10 novembre, nella chiesa di San Michele Arcangelo, proveniente dalla sezione Triveneta. Sabato 11 arriverà a Milano facendo tappa nella parrocchia che le è dedicata, S. Maria di Lourdes, sita in via Induno 12. Qui, sosterà per l’intera giornata e alle ore 20.45 è prevista la processione aux flambeaux, guidata da monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano. Il pellegrinaggio di Maria domenica 12 raggiungerà il santuario della Madonna dell’Ortica, a pochi passi dalla Casa di accoglienza Fabrizio Frizzi, in via Giovanni Amadeo. Lunedì 13 novembre, in mattinata la statua arriverà a Lecco, presso la chiesa di San Carlo in Acquate, mentre il pomeriggio verrà portata all’Ospedale Manzoni, offrendola alla devozione degli ammalati e del personale sanitario. Martedì 14, per l’intera giornata, sosterà presso la chiesa di San Giovanni a Morbegno.

Mercoledì 15, la sottosezione di Como accoglierà in cattedrale la cara statua di Maria, organizzando momenti di preghiera comunitaria, alternati a quelli di adorazione personale. Giovedì 16 e venerdì 17 meta del pellegrinaggio di Maria sarà Sotto il Monte, paese natale di Giovanni XXIII. Venerdì 17, nel pomeriggio, si potranno rivolgere alla Vergine i degenti, il personale medico e paramedico e i loro famigliari dell’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo.

Sabato 18 la statua giungerà dove la Madonna era apparsa, il 26 maggio 1432, e nel santuario regionale di S. Maria del Fonte, a Caravaggio, alle ore 16 si celebrerà la messa, presieduta mons, Antonio Napolioni, vescovo di Cremona, e in serata si reciterà il rosario. Domenica 19 la statua rimarrà nel Santuario per visita e preghiera personale dei fedeli.

Per maggiori informazioni Unitalsi Lombarda Milano, via Labus 15, tel. 0221117634, oppure segreteria@unitalsilombarda.it.