Diocesi: Milano, il convegno di Caritas Ambrosiana riflette sul “mandato” del Sinodo con l’arcivescovo Delpini

Tornano a incontrarsi, in presenza, dopo lo stop forzato degli anni pandemici. I rappresentanti, operatori e volontari, della rete territoriale di Caritas Ambrosiana sono di nuovo convocati a convegno, riprendendo una tradizione che si era interrotta a causa del Covid, il sabato precedente la loro Giornata diocesana. “Almeno 300 persone – spiegano dalla sede milanese – si ritroveranno nella mattinata di sabato 4 novembre, al Centro pastorale “Schuster”; insieme a loro per il Convegno diocesano, a sottolineare l’importanza dell’evento, l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. “Stupiti dall’umanità di Gesù. La comune responsabilità per l’umano”: è il tema attribuito, quest’anno, alla Giornata diocesana Caritas, che la Chiesa ambrosiana celebrerà domenica 5 novembre, Festa di Cristo Re, incorporando contenuti e proposta della Giornata mondiale dei poveri (in programma domenica 19).

Il Convegno diocesano (ore 9-13) “intende calare nella concreta quotidianità della città e dei territori ambrosiani l’invito a operare per costruire un nuovo umanesimo, a partire non solo dalla centralità, ma addirittura dal protagonismo dei poveri, missione che il Sinodo di recente conclusosi in Vaticano ha indicato come decisiva alle comunità ecclesiali di tutto il mondo”.

L’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, nell’intervento centrale del Convegno rifletterà proprio sul tema “Quale volto di Chiesa ci consegna il Sinodo Universale?”; prima di lui parlerà Luciano Manicardi, monaco di Bose, e a seguire don Luigi Verdi, responsabile della fraternità di Romena.