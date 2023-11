Papa Francesco: arrivato al Rome War Cemetery di Testaccio

Il Papa è arrivato al Rome War Cemetery, il memoriale di guerra che nel rione Testaccio custodisce le spoglie dei militari appartenenti al Commonwealth caduti a Roma durante la Seconda Guerra mondiale. In carrozzella, con le mani giunte, Francesco prega in silenzio passando accanto a tutte le tombe in fila ordinata sul prato verde. Nonostante la pioggia battente sulla Capitale dalle prime ore di questa mattina, che ora ha lasciato spazio ad uno squarcio di sole, le circa duecento sedie allestite davanti al parco per la messa sono tutte occupate. Ogni anno, nel giorno della commemorazione dei defunti, il Papa sceglie un luogo simbolico per la celebrazione del 2 novembre: il Cimitero Laurentino, il Cimitero Militare francese, il Verano, Prima Porta, il Cimitero americano di Nettuno. Lo scorso anno, in partenza per il Bahrein, Francesco, dopo la Messa nella Basilica di San Pietro in suffragio dei cardinali e dei vescovi scomparsi nel corso dell’ultimo anno, si era fermato nel Camposanto Teutonico per un momento di preghiera privata.