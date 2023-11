Solidarietà: Ass. Santo Sepolcro Foligno, con “Mogol racconta Mogol” spettacolo per i bambini della Terra Santa School di Gerico

“Mogol racconta Mogol”: è il titolo del concerto-spettacolo di beneficenza che si svolgerà sabato 4 novembre, (ore 21), presso l’Auditorium san Domenico di Foligno, per iniziativa dell’Associazione Santo Sepolcro Foligno. La presenza di Mogol, spiegano gli organizzatori, “è un segno tangibile del sostegno dell’artista ai bambini della scuola Terra Santa School di Gerico. Il ricavato del concerto-spettacolo, infatti, sarà devoluto alla scuola”. Durante il concerto “verranno presentati, dalla band Progetto Mogol, molte canzoni che hanno caratterizzato la vita dei giovani degli anni 70, 80, 90 e anni successivi, intervallati da racconti del maestro Mogol, relativi ad alcuni episodi tra i più affascinanti della sua vita artistica. Si vivranno momenti emozionanti con il coinvolgimento del pubblico”. Lo spettacolo inizierà con l’introduzione di Arianna Pasqualoni e terminerà con i ringraziamenti e la riflessione di padre Giuseppe Battistelli, Presidente dell’associazione.

Nel 1965 il maestro, il più grande e importante autore italiano di testi di canzoni, incontra Lucio Battisti, compositore e chitarrista, con il quale inizia una collaborazione in una attività che porta Battisti ai vertici delle classifiche italiane negli anni 70 e 80. L’autore Mogol ha scritto canzoni non solo per Battisti, ma anche per Mina, Celentano, Morandi, Cocciante, Vanoni, Equipe 84, Dalla, Patty Bravo, Gigi D’Alessio, Renato Zero, PFM, Dik Dik, Tony Renis, Bobby Solo, Umberto Tozzi, Gianni Bella e altri. È addirittura l’artista che ha venduto più dischi dopo i Beatles e Elvis Presley. Nel 1981 fonda in Umbria, nel Comune di Avigliano (Tr), il CET (Centro Europeo Tuscolano), una associazione che organizza corsi ad alto perfezionamento per autori, compositori, arrangiatori, interpreti e tecnici del suono. Ha diplomato oltre 3.000 allievi. Inoltre il CET è convenzionato con l’Università degli Studi di Perugia, l’Università di Siena e l’Università di Pittsburg. In considerazione del valore culturale espresso dal concerto spettacolo, hanno dato il proprio patrocinio: Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Foligno, Ente Autonomo Giostra della Quintana. Anche il Cisom (Corpo Italiano Soccorso Ordine di Malta – Delegazione Assisi – Bettona), l’Inner Wheel Club (Foligno) e il Rotaract Club (Foligno) hanno offerto la loro collaborazione. Per informazioni e prenotazioni: Associazione Santo Sepolcro Foligno Ets, 393.9715743 – Email: associazione@santosepolcrofolignoets.it – Sito: www.santosepolcrofolignoets.it – Prevendita biglietti, www.ticketitalia.com – call center 0743 222889