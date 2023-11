Pace: diocesi Venezia, il 4 novembre la preghiera con il patriarca Moraglia

In ascolto della richiesta del Santo Padre, sabato 4 novembre a Borbiago (Venezia) il Patriarca Francesco Moraglia presiederà la messa alle 18. Subito dopo guiderà una processione mariana per le strade del paese chiedendo il dono della pace nel mondo guardando in particolare alla Terra Santa e all’Ucraina. Un appuntamento di preghiera a cui è invitata tutta la diocesi veneziana.

L’evento si inserisce nel contesto della “peregrinatio mariae” della statua della Vergine di Lourdes per le celebrazioni del 120° anniversario dalla fondazione dell’Unitalsi.