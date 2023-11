Diocesi: Castellaneta, il vescovo segue “con attenzione e scrupolosità” la vicenda della presunta lacrimazione della statua della Madonna a Massafra

Nella serata di sabato 28 ottobre scorso alcuni passanti hanno raccontato di aver osservato un fenomeno di presunta lacrimazione sul lato destro del volto e del collo dell’immagine della Beata Vergine Maria posta sul piazzale antistante la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù in Massafra (Via Roma). Il vescovo di Castellaneta, mons. Sabino Iannuzzi, “segue con attenzione e scrupolosità la vicenda della presunta lacrimazione della statua ed invita tutti alla necessaria ed opportuna cautela in vista del discernimento della vera natura del fenomeno descritto”. In una nota della diocesi, si precisa che nel primo pomeriggio di ieri, il parroco del Sacro Cuore don Michele Bianco, su indicazione del vescovo ha consegnato al cancelliere vescovile il tovagliolino di carta su cui una persona ha detto di aver raccolto il presunto liquido dal collo dell’immagine: “Si invitano, pertanto, i credenti a non spettacolarizzare l’accaduto invocando da Dio nella preghiera il dono della conversione e della pace. Inoltre, nel rispetto della fede e della prassi canonica si chiede a tutti – fedeli ed operatori dei media – la prudenza necessaria”.