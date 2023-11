Solidarietà: aperte oggi a Torino due “Lavanderie di Papa Francesco” per le persone povere e senza fissa dimora

(foto SaFe Communications)

Inaugurate oggi a Torino due “Lavanderie di Papa Francesco”, una all’interno della parrocchia di San Giorgio Martire in via Barrili 12, ed una nella casa “Casa dell’amicizia” nel centro “La Sosta” in via Giolitti 40. Si tratta di un servizio offerto gratuitamente alle persone più povere, in particolare a quelle senza fissa dimora, che in questi locali potranno lavare e asciugare i propri indumenti e, grazie al servizio docce, provvedere anche alla pulizia personale. Il progetto è promosso da Procter & Gamble con la collaborazione di Haier Europe, sostenuto dalla Elemosineria apostolica. Le due lavanderie saranno gestite dalla Comunità di Sant’Egidio di Torino e si aggiungono a quelle aperte a Roma nel 2017 ed a Genova nel 2019, oltre che al sostegno alla barberia per i poveri del colonnato di San Pietro voluta da Papa Francesco nel 2015. Le attività sono rifornite con lavatrici ed asciugatrici, assieme a detergenti per il bucato, prodotti per la pulizia dei locali e per l’igiene personale. “Quando aiutiamo i più poveri e vulnerabili, siamo veramente cristiani, perché siamo il mezzo del Vangelo. Questa iniziativa che si ripete nel tempo è motivo di gioia per me perché questa è una ulteriore possibilità di farsi prossimi all’umanità ferita, un modo per manifestare la presenza e la vicinanza di Dio agli ultimi”. Queste le parole del card. Konrad Krajewski, elemosiniere di Papa Francesco, intervenuto all’inaugurazione assieme a Riccardo Calvi, direttore comunicazione di Procter & Gamble Italia, che ha dichiarato, “La Lavanderia di Papa Francesco è una iniziativa a cui teniamo molto e che puntiamo ad espandere ulteriormente nei prossimi mesi nel nostro Paese nell’ambito del nostro programma di cittadinanza d’impresa ‘P&G per l’Italia’”. “Noi siamo molto grati di questa opportunità. Per i poveri sarà come la carezza del Papa che giunge in un tempo di grande difficoltà”, le parole di Daniela Sironi, presidente di Comunità Sant’Egidio Piemonte, che hanno fatto eco a quelle di Karim Bruneo, direttore comunicazione di Haier Europe, “Siamo entusiasti di poter collaborare a questa nobile iniziativa a favore della comunità e che ci offre l’opportunità di essere parte del cambiamento attivo e garantire a molte persone la loro dignità”.