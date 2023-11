Diocesi: Bologna, domani il card. Zuppi interviene al convegno Sovvenire “Sacerdoti e comunità”

Domani, venerdì 3 novembre, alle 18.30, nell’Aula Magna del Seminario di Bologna (piazzale Bacchelli, 4), il cardinale arcivescovo Matteo Maria Zuppi interverrà al convegno “Sacerdoti e comunità. Portatori di aiuto e speranza, senza dimenticare nessuno”, proposto dal Servizio diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica “Sovvenire” e dall’Istituto diocesano per il Sostentamento del clero. L’evento sarà moderato da Giacomo Varone, responsabile diocesano del Sovvenire, e proseguirà con il dialogo tra l’arcivescovo Zuppi e il responsabile di Rai Vaticano, Stefano Ziantoni, introdotti da Alessandro Rondoni, direttore dell’Ufficio Comunicazioni sociali diocesano e della Conferenza episcopale dell’Emilia-Romagna.

L’incontro – proposto in collaborazione con Ucid, Federmanager Bologna-Ferrara-Ravenna, Associazione italiana per la direzione del personale e manager Italia Emilia-Romagna, e dalla Sezione di Bologna dell’Unione giuristi cattolici italiani – sarà trasmesso anche in diretta streaming sul sito dell’arcidiocesi e sul Canale YouTube di “12Porte”. “Il sacerdote – afferma Varone – è uomo di Dio, portatore di aiuto e speranza senza lasciare indietro nessuno: il prete è da sempre una persona di riferimento sia per la comunità ecclesiale che per la società civile. A lui si rivolgono le persone nei momenti di difficoltà, di dubbio e incertezza. Anche per questo è fondamentale che ciascuno di noi, singoli e comunità, uniti nel dono, contribuisca al sostentamento dei nostri sacerdoti. Uniti possiamo”.