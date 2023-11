Diocesi: Venezia, sabato 4 novembre a Borbiago preghiera per la pace con il patriarca Moraglia

Sabato 4 novembre il patriarca di Venezia Francesco Moraglia ha promosso, alle 18, una celebrazione comunitaria diocesana per chiedere il dono della pace, presso la parrocchia-santuario di Santa Maria Assunta di Borbiago (Venezia). Tutto il Patriarcato – fedeli, clero e aggregazioni laicali – è invitato a partecipare. Alle 18 mons. Moraglia presiederà la messa; subito dopo guiderà una processione mariana per le strade del paese affidandosi alla Vergine di Lourdes e chiedendo il dono della pace nel mondo guardando in particolare alla Terrasanta e all’Ucraina.

L’evento si inserisce nel contesto della “Peregrinatio Mariae” della statua della Vergine di Lourdes per le celebrazioni del 120mo anniversario di fondazione dell’Unitalsi.