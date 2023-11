Diocesi: Caritas Firenze, 2900 ospiti hanno ricevuto un pasto nelle mense e accolti 340 profughi ucraini

Oltre 1600 persone aiutate, 340 profughi ucraini accolti, 2900 ospiti che hanno ricevuto un pasto nelle mense. Sono i numeri che sintetizzano l’attività della Fondazione Solidarietà Caritas del 2022, che opera in collaborazione con il Comune di Firenze, e contenuti nel Bilancio Sociale, presentato alla Casa della Carità alla presenza del presidente della Fondazione Vincenzo Lucchetti, della direttrice della Fondazione Ginevra Chieffi, dell’assessore al Welfare del Comune di Firenze Sara Funaro.

Il presidente della Fondazione, Vincenzo Lucchetti, lo definisce “un periodo molto intenso e difficile quello riassunto in questo Bilancio sociale con ancora evidenti gli effetti disastrosi di eventi come la guerra in Ucraina e i rincari dei costi sulla vita di molte persone (e non solo a livello economico), soprattutto di chi era già vulnerabile, senza dimenticare chi fugge da Paesi poverissimi per salvare la propria vita e quella della propria famiglia ma la perde poi attraversando il Mediterraneo o cercando di raggiungere l’Unione Europea a piedi, lungo la rotta dei Balcani”. “Sono tutte situazioni, queste, nelle quali siamo immersi perché conosciamo i volti e le storie di chi queste sofferenze le vive di persona – dice Lucchetti – perché le nostre strutture d’accoglienza, le mense e gli altri centri operativi della Fondazione sono luoghi di comunità che, finalmente, possiamo di nuovo vivere insieme, senza la barriera del distanziamento”.