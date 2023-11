Diocesi: Treviso, morto il direttore della Caritas don Davide Schiavon. Il vescovo Tomasi, “prete preparato e generoso”

Diocesi di Treviso e Caritas tarvisina in lutto. E’ mancato improvvisamente la scorsa stanotte il direttore della Caritas, don Davide Schiavon. Classe 1969, era originario della parrocchia del Duomo di San Donà.

Ordinato sacerdote il 27 maggio 1995, è stato cappellano a Martellago, a Nervesa della Battaglia e a Bavaria, e poi parroco di Levada e Torreselle di Piombino Dese. Era alla guida della Caritas dal 2008. “Quindici anni in cui si è dedicato senza risparmio alla causa degli ultimi e dei più fragili, anche scegliendo di abitare nella Casa della Carità, che è diventata punto di riferimento e luogo di accoglienza e di ascolto per tante persone – ricorda la diocesi -. Proprio la Casa della carità, che era stata inaugurata da poco, sotto la sua direzione ha trovato forma compiuta”. In questi ultimi anni don Davide era anche collaboratore pastorale nelle parrocchie di Santa Maria del Rovere e San Pio X di Treviso, dove, proprio ieri mattina, era atteso per la messa.

Il vescovo, mons. Michele Tomasi, ha dichiarato nel pomeriggio di ieri: “Questo è il momento del silenzio, in cui renderci davvero conto che don Davide non c’è più. Don Davide, un prete buono, intelligente, preparato, generoso, dedito completamente al Signore Gesù nel suo servizio alla Caritas: ci manca e ci mancherà. Ora ci stringiamo nella preghiera attorno alla mamma e al fratello, a tutti i suoi amici e a tutti coloro che sono ancora increduli di fronte alla notizia della sua morte. Chiediamo al Signore il balsamo della consolazione e la luce della speranza, e continuiamo a gettare ponti di fraternità e a tessere relazioni di pace, come ha sempre fatto e ci ha insegnato a fare don Davide”.