Sono in programma per lunedì 6 novembre, alle ore 11 nella cattedrale di Treviso, i funerali di don Davide Schiavon, 54 anni, direttore della Caritas Tarvisina, morto improvvisamente ieri mattina nella Casa della carità. La funzione sarà presieduta dal vescovo mons. Michele Tomasi, e trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della diocesi di Treviso.