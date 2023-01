(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Sono cominciate questa mattina alle 9 le file ordinate attorno al colonnato del Bernini per dare l’ultimo saluto al Papa emerito Benedetto XVI, morto il 31 dicembre scorso all’età di 95 anni. Tra generazioni di fedeli e pellegrini, non solo italiani, si sono messi in marcia per l’omaggio e la preghiera. Secondo la Polizia, che presiede e mette in sicurezza la piazza, già da queste prime ore del mattino si è registrato un flusso di circa 10mila fedeli.