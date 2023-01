Benedetto XVI: Cosenza-Bisignano, in suo ricordo una messa il 4 gennaio e una il 6

L’arcidiocesi di Cosenza-Bisignano si unisce alla preghiera di tutta la Chiesa per l’anima di Benedetto XVI. In tutte le parrocchie l’amministratore apostolico, mons. Giuseppe Piemontese, ha chiesto di elevare preghiere e celebrare unitamente nella giornata di mercoledì 4 gennaio; in cattedrale una santa messa sarà celebrata lo stesso giorno 4 alle ore 18.

Mons. Piemontese lo ricorderà anche nel corso della celebrazione dell’Epifania (6 gennaio, alle ore 11) nella concattedrale di Bisignano.