Benedetto XVI: già 40mila persone gli hanno reso omaggio

Tra le 9 e le 14, sono già 40mila le persone che hanno reso omaggio alla salma del Papa emerito Benedetto XVI nella basilica di San Pietro. Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede, citando il primo dato diffuso dalla Gendarmeria vaticana sull’affluenza di fedeli e pellegrini, nella prima giornata in cui il corpo di Joseph Ratzinger è stato collocato sotto l’Altare della Confessione, come era già accaduto per Giovanni Paolo II. E proprio dove era stato sepolto il Papa polacco verrà tumulato il Papa tedesco, dopo i funerali del 5 gennaio. L’afflusso di fedeli e pellegrini continuerà anche domani e dopodomani, quando la basilica sarà aperta dalle 7 alle 19.