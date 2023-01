(Foto Vatican Media/SIR)

La traslazione della salma del Papa emerito Benedetto XVI dal Monastero Mater Ecclesiae è avvenuta alle 7, l’arrivo in basilica alle 7.15. Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede. Il breve rito, svoltosi in forma privata e presieduto dal card. Gambetti, è durato fino alle 7.40. Poi è stata ultimata la preparazione della basilica per l’arrivo dei fedeli in visita al Papa emerito, che continuano ad affluire in lunghe file ordinate.