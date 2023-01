Benedetto XVI: Vittorio Veneto, il vescovo Pizziolo presiede domani una messa in suffragio in cattedrale

Il vescovo di Vittorio Veneto, mons. Corrado Pizziolo, presiederà una santa messa capitolare in suffragio del Papa emerito Benedetto XVI nella chiesa cattedrale, martedì 3 gennaio alle ore 19. Tutti i laici e i presbiteri della diocesi potranno partecipare, in modo particolare sono invitati i presbiteri della Forania urbana di Vittorio Veneto. Lo rende noti il direttore dell’Ufficio liturgico diocesano, don Mirco Miotto, che ha inviato ieri una lettera a tutti i parroci della diocesi di Vittorio Veneto chiedendo loro di invitare le rispettive comunità cristiane a pregare per Papa Ratzinger anche attraverso la celebrazione di una santa messa di suffragio, come richiesto particolarmente dalla Presidenza della Cei.