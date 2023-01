Diocesi: Caritas Bolzano-Bressanone, da gennaio le iscrizioni per le vacanze al mare di famiglie, giovani e anziani

Anche per la stagione estiva 2023, la Caritas diocesana di Bolzano-Bressanone propone a famiglie, bambini e giovani di trascorrere insieme qualche settimana di vacanza per vivere un’esperienza nella quale a sole, spiaggia e mare si unisce anche tanto divertimento. Diverse le proposte di animazione e condivisione, per le quali si apriranno le iscrizioni a gennaio e proseguiranno fino a esaurimento dei posti disponibili. Le famiglie in cerca di relax, spiega una nota della Caritas diocesana, possono scegliere di soggiornare in pensione completa nel complesso turistico “12 Stelle Village” a Cesenatico o nella struttura ricettiva Villa Oasis a Caorle, oppure soggiornare nei bungalow adiacenti; per gli anziani invece è possibile godere di soggiorni in compagnia a Villa Oasis, a inizio e fine estate. Bambine e bambini e adolescenti possono trascorrere due settimane di vacanza senza i genitori, affidati a supervisori ben preparati, nel villaggio turistico “Josef Ferrari” di Caorle oppure a Cesenatico al “12 Stelle Village”.

“Per far sì che la spesa di vacanza non gravi troppo sul budget famigliare, la Caritas – viene evidenziato – propone diverse fasce di prezzo tenendo conto delle difficoltà che possono vivere le persone, dando loro la possibilità di usufruire di agevolazioni adatte alle proprie esigenze, o di sconti individuali per le situazioni particolarmente difficili”.

Per le vacanze di bambini, famiglie e anziani a Caorle, gli interessati possono iscriversi online a partire da oggi 2 gennaio, consultando il sito web www.caritas.bz.it nella sezione “Al mare”, oppure contattando direttamente il Servizio Ferie e ricreazione al numero 0471-304340 o ferien@caritas.bz.it. Per i soggiorni di bambini e famiglie a Cesenatico, il servizio “12Stelle” sarà disponibile a partire dal 16 gennaio al numero 0471-067412 o all’indirizzo stelle.ufficiobz@caritas.bz.it.