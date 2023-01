Benedetto XVI: mons. Melillo (Ariano Irpino-Lacedonia), “vescovo e pastore dal cuore puro e sapiente”

“Tristezza la salita al Padre Celeste dell’amato Papa emerito Benedetto XVI, vescovo e pastore dal cuore puro e sapiente”. L’ha espressa il vescovo di Ariano Irpino-Lacedonia, mons. Sergio Melillo, in un messaggio a sacerdoti, diaconi, religiose, religiosi e fedeli laici della diocesi.

Il presule esprime “gratitudine” alla “Santissima Trinità, per aver donato alla Chiesa un ‘umile e gentile lavoratore nella vigna del Signore’; egli ha saputo interpretare con saggezza evangelica il segno dei tempi, indicando la via della Verità per mezzo della Carità: ‘Tutti gli uomini avvertono l’interiore impulso ad amare in modo autentico: amore e verità non li abbandonano mai completamente, perché sono la vocazione posta da Dio nel cuore e nella mente di ogni uomo’ (Benedetto XVI, Caritas in Veritate, n. 1)”.

Il vescovo invita a celebrare, come indicato dalla Conferenza episcopale italiana, le Sante Messe in suffragio per il Papa emerito Benedetto XVI.