Benedetto XVI: Savona-Noli, stasera il vescovo Marino presiede una messa in suffragio del Papa emerito

Stasera, alle ore 18, nella cattedrale Nostra Signora Assunta il vescovo di Savona-Noli, mons. Calogero Marino, presiederà una messa in suffragio del Papa emerito Benedetto XVI, al secolo Joseph Aloisius Ratzinger, tornato alla casa del Padre sabato 31 dicembre.

Il 17 maggio 2008 giunse in visita pastorale a Savona, prima al santuario Nostra Signora di Misericordia, da egli stesso insignito con l’onorificenza della Rosa d’Oro, poi in piazza del Popolo per la celebrazione della messa solenne e infine negli appartamenti del vescovato in cui Napoleone Bonaparte tenne segregato Pio VII.