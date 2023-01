Pace: Comunità di Sant’Egidio, “grazie a Papa Francesco per l’incoraggiamento”

La Comunità di Sant’Egidio ringrazia Papa Francesco per l’incoraggiamento a continuare il suo impegno per la pace, espresso ieri, alla fine dell’Angelus, salutando i manifestanti della Comunità giunti a piazza San Pietro con i cartelli che ricordavano i Paesi del mondo segnati da guerre e conflitti, a partire dall’Ucraina: “Saluto e ringrazio – aveva detto Francesco – i numerosi amici della Comunità di Sant’Egidio, venuti anche quest’anno a testimoniare il loro impegno per la pace in tutte le terre, qui e in molte città del mondo. Grazie cari fratelli e sorelle di Sant’Egidio!”.