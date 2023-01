Benedetto XVI: Tivoli e Palestrina, mons. Parmeggiani celebra due messe di suffragio per il Papa emerito

Il vescovo di Tivoli e di Palestrina, mons. Mauro Parmeggiani, insieme al clero e ai fedeli delle due diocesi unite in persona episcopi, celebrerà due sante messe di suffragio affinché i fedeli di entrambe le diocesi possano pregare insieme per l’anima del compianto Papa emerito.

Nella cattedrale di S. Agapito martire a Palestrina, mons. Parmeggiani celebrerà una santa messa martedì 3 gennaio, alle ore 18. Nella cattedrale di S. Lorenzo martire a Tivoli, mons. Parmeggiani celebrerà una santa messa mercoledì 4 gennaio, alle ore 18,30.

Anche tutte le comunità parrocchiali, le comunità di fedeli che si ritrovano presso i santuari, le cappelle e le chiese non parrocchiali sono invitate a celebrare sante messe di suffragio per l’anima eletta del Papa emerito Benedetto XVI al quale “va tanta riconoscenza per la sua intelligente opera di teologo, vescovo, cardinale prefetto della Congregazione per la dottrina della fede e successore di Pietro dal 2005 al 2013 nonché tanta ammirazione per l’umiltà con la quale ha vissuto anche dopo la rinuncia al ministero petrino accompagnando la vita della Chiesa e il suo successore, Papa Francesco, con la preghiera e l’offerta delle proprie sofferenze”.