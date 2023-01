Benedetto XVI: Casale Monferrato, mercoledì il vescovo Sacchi presiede una messa in suffragio del Papa emerito

In occasione della solennità della dedicazione della cattedrale, mercoledì 4 gennaio il vescovo di Casale Monferrato, mons. Gianni Sacchi, presiederà una celebrazione eucaristica in suffragio del Papa emerito Benedetto XVI. Lo ha annunciato lo stesso presule ieri, in duomo, al termine del “Concerto di Capodanno nel segno della pace” che si è aperto con l’“Ave Verum” di Wolfgang Amadeus Mozart e si è concluso con l’“Hallelujah” di Georg Friedrich Händel, entrambi eseguiti in omaggio al Papa emerito, scomparso la mattina di sabato 31 dicembre, grande amante della musica.

La messa del 4 gennaio verrà celebrata alle 17.30 nella cattedrale di Sant’Evasio.