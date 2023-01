Benedetto XVI: Ordinari cattolici di Terra Santa, “sua umiltà e saggezza doni preziosi per la Chiesa”

In una nota l’Assemblea degli Ordinari cattolici di Terra Santa ricorda il Papa emerito Benedetto XVI, scomparso il 31 dicembre scorso. “Ricordiamo con gratitudine la sua storica visita di pellegrino e pastore in Terra Santa, quando ci ha incoraggiato e illuminato con la sua presenza e i suoi insegnamenti. La sua umiltà e saggezza – si legge nella nota – sono state un dono prezioso per la Chiesa. Possa egli vivere in pace alla presenza della Santissima Trinità per godere per sempre della ricompensa delle sue fatiche, con Maria, la Vergine Madre di Dio, con Giuseppe, e con tutti gli Angeli e i Santi”.