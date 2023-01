Benedetto XVI: Ravenna, il 4 gennaio messa in suffragio presieduta dall’arcivescovo Ghizzoni

Anche nella diocesi di Ravenna-Cervia si pregherà per Benedetto XVI, morto sabato all’età di 95 anni. L’arcivescovo di Ravenna-Cervia, mons. Lorenzo Ghizzoni, celebrerà una messa in suffragio del papa emerito mercoledì 4 gennaio, alle 20,45, in cattedrale. La messa sarà concelebrata dal vicario generale, don Alberto Brunelli, dai sacerdoti diocesani e religiosi, dai diaconi e saranno invitati i consacrati, i membri delle associazioni e movimenti, tutti i fedeli che vorranno ricordarlo con gratitudine e unirsi nella preghiera per questo grande testimone della fede. Sabato scorso, nella Messa del Te Deum, tradizionalmente dedicata alla preghiera e al ringraziamento per i doni ricevuti, l’arcivescovo ha ricordato la figura del pontefice emerito, esprimendo gratitudine per “la vita e l’opera di Benedetto XVI, grande servitore della Chiesa e dello splendore della verità”.