Benedetto XVI: mons. Alfano (Sorrento-Castellammare di Stabia), “pastore umile e fedele, teologo finissimo e acuto, entrato pian piano sempre più nel cuore di tutti”

(Foto: diocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia)

“Papa Benedetto ci ha lasciati in punta di piedi, così come ha vissuto gli ultimi anni del suo lungo e intenso pellegrinaggio terreno: pastore umile e fedele, teologo finissimo e acuto, entrato pian piano sempre più nel cuore di tutti”. Così ricorda il Papa emerito, scomparso sabato 31 dicembre, l’arcivescovo di Sorrento-Castellammare di Stabia, mons. Francesco Alfano. “La sua morte, quasi a conclusione dell’ottava di Natale, indica a tutti i credenti la meta del nostro cammino: l’incontro con la Luce, in cui non ci saranno più quelle tenebre che ancora generano nel mondo sofferenza e smarrimento. Abbiamo ora un altro grande intercessore, che come lui stesso ebbe a dire ai funerali di Papa Giovanni Paolo II ci guarda dal cielo sorridente e ci benedice”, conclude mons. Alfano.