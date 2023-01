Ucraina: rinviata la visita a Leopoli del segretario generale della Cei, l’arcivescovo Baturi

La visita a Leopoli del segretario generale della Cei, mons. Giuseppe Baturi, programmata per il 3 gennaio, è rinviata a nuova data per consentire la partecipazione – anche delle Chiese ucraine – alla messa esequiale per il Papa emerito Benedetto XVI. Lo comunica con una nota la Conferenza episcopale italiana.

Il 3 gennaio mons. Baturi si recherà ad Ischia per incontrare la comunità, dopo la frana dello scorso novembre, e portare la solidarietà della Chiesa in Italia.