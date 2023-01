Benedetto XVI: la preghiera degli episcopati dei Paesi centroamericani per il Papa emerito

Anche dagli episcopati dell’America Centrale giungono messaggi di cordoglio e preghiera per la morte del Papa emerito Benedetto XVI.

I vescovi di El Salvador, guidati da mons. José Luis Escobar, arcivescovo di San Salvador e presidente dell’episcopato, “in unità con il clero”, hanno condiviso i loro sentimenti di dolore e gratitudine “per la vita e l’eredità di un Pontefice che ci ha aiutato a rimanere radicati nella fede. Non possiamo che rendere grazie a Dio per un Papa che ci ha sempre edificato con il suo esempio di libertà, umiltà, amore per la verità e grande fiducia in Dio”.

La Conferenza episcopale del Guatemala, attraverso una nota firmata dal presidente, mons. Gonzalo de Villa y Vásquez, arcivescovo di Città del Guatemala, e dal segretario generale, mons. Antonio Calderón, vescovo di San Francisco de Asís, ha chiesto ai fedeli di “elevare le loro preghiere” per l’eterno riposo di Benedetto XVI. Si sottolinea che il Papa emerito è stato “un maestro della fede, un promotore dell’unità dei cristiani e della libertà religiosa”.

I vescovi dell’Honduras pregano per il riposo eterno del Papa emerito. Nel messaggio firmato dal presidente dell’episcopato, mons. Roberto Camilleri, vescovo di Comayagua, si sottolinea che la sua vita è stata “testimonianza di una fede ferma e incrollabile” come “semplice e umile lavoratore nella vigna del Signore”. I vescovi honduregni invitano tutti i sacerdoti a offrire messe in questi giorni “per il suo riposo eterno”.

La Conferenza episcopale di Panama chiede “preghiere in tutto il Paese” per il Papa emerito e annuncia che alle esequie, giovedì prossimo, saranno presenti a nome dell’episcopato il card. José Luis lacunza, vescovo di David, e l’arcivescovo di Panama, mons. José Domingo Ulloa.